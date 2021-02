per Mail teilen

Nach einem Brand in einer Schlosserei in Weinsberg-Wimmental (Kreis Heilbronn) war die Sicht auf der A6 Heilbronn Richtung Nürnberg am Montagnachmittag kurzzeitig erheblich eingeschränkt. Nachdem der Brand gelöscht war, hatte die Feuerwehr den Rauch aus der Lagerhalle der Schlosserei geblasen, der aufgrund der Wetterlage aber nicht schnell abzog, sondern über der Autobahn stehen blieb.