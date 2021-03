per Mail teilen

Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Sulzbach-Laufen (Kreis Schwäbisch Hall) haben Unbekannte am Donnerstagabend einen vierstelligen Betrag erbeutet. Nach Polizeiangaben hatten gegen 20 Uhr zwei maskierte Männer die Kassiererin mit einer silbernen Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Neben dem vierstelligen Betrag nahmen die Räuber auch mehrere Stangen Zigaretten mit. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und einem Hubschrauber blieb erfolglos. Die Kripo in Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise.