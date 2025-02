E-Scooter-Fahrer in Heilbronn überfallen - Täter waren maskiert

Bei einem Raubüberfall in Heilbronn wurde ein 20-Jähriger auf einem E-Scooter von drei Männern überfallen, die mit Skimasken vermummt waren. Die Täter sind flüchtig.

Am Montagnachmittag wurde ein 20-jähriger Mann in Heilbronn Opfer eines Raubüberfalls. Gegen 16:10 Uhr war er laut Polizei mit seinem E-Scooter unterwegs, als ihn ein Radfahrer plötzlich zu Boden stieß. Kurz darauf kamen zwei weitere Männer hinzu, die gemeinsam mit dem Angreifer auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen und eingetreten haben sollen. Die Täter klauten das Smartphone und die Bauchtasche des Opfers und flüchteten in unbekannte Richtung.

Täter mit Skimasken vermummt - Polizei sucht Zeugen

Der 20-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen sollen mit Skimasken vermummt gewesen sein. Es soll sich bei den Tätern nach Polizeiangaben um Jugendliche oder um junge Erwachsene handeln. Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu den Tätern geben können.