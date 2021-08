Nach zwei Raubüberfällen am vergangenen Wochenende in Künzelsau und in Heilbronn bittet die Polizei jetzt um Hinweise von Zeugen. In Künzelsau wurde in der Nacht auf Sonntag ein 40-Jähriger von zwei bis drei Unbekannten ausgeraubt und mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen, so die Polizei. Der Mann wurde bewusstlos und kam erst nach mehreren Stunden wieder zu sich. Bei der Polizei gab er an, dass ihm Bargeld gestohlen und seine Brille zerstört wurde. Ebenfalls ausgeraubt und verletzt wurde in Heilbronn ein 33-Jähriger am frühen Sonntagmorgen. Er wurde auf der Heilbronner Allee von vier bis fünf Männern angegangen. Sie fixierten von hinten seine Arme, während ein weiterer Täter die Hosentaschen des Mannes durchsuchte, heißt es. Sie entwendeten unter anderem Geldbeutel und Handy und flüchteten.