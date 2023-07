Raubüberfall in Crailsheim: 17-Jähriger mit Messer bedroht

Eine Gruppe Jugendlicher hat bereits am Sonntag einen 17-Jährigen geschlagen und mit einem Messer bedroht. Ein Verdächtiger sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Vier Jugendliche haben am Sonntagmittag in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) einen 17-Jährigen überfallen und ausgeraubt, wie die Polizei am Dienstag meldet. Einer der vier wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft.

Festnahme in Innenstadt von Crailsheim

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde auf den ausgeraubten 17-Jährigen eingeschlagen, zudem wurde er mit einem Messer bedroht. Laut Polizei nahmen sie dem Opfer sein Smartphone, hochwertige Kopfhörer und Bargeld ab. Nur wenige Minuten danach konnte die alarmierte Polizei die Tatverdächtigen im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig in der Crailsheimer Innenstadt festnehmen und die Wertgegenstände sichern. Drei der Tatverdächtigen wurden ihren Eltern übergeben, ein 17-Jähriger wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der ausgeraubte 17-Jährige wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.