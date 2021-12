Polizei sucht Täter nach Raubüberfall auf Discounter

per Mail teilen

Die Polizei fahndet nach einem Raubüberfall in einer Eberstädter Diskounterfiliale (Kreis Heilbronn) nach einem unbekannten Täter. Ein Mann hatte am Mittwochabend eine größere Menge Aufladekarten an der Kasse freischalten lassen und danach den Kassierer mit einem Messer bedroht. Er forderte das Geld aus der Kasse. Der Kassierer übergab das Geld, versuchte den Täter aber festzuhalten und wurde dabei leicht verletzt. Der etwa 30 Jahre alte Räuber flüchtete über einen Acker. Die Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Unbekannte soll etwa 1,90 Meter groß und kräftig sein. Er trug schwarze Sportkleidung mit einer Kapuze und eine Baseballkappe. Die Polizei bittet um Hinweise.