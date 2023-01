Raub am Crailsheimer Bahnhof: Polizei sucht Zeugen

Am Neujahrsmorgen sollen zwei junge Männer eine Frau am Crailsheimer Bahnhof ausgeraubt haben. Nach vorläufiger Festnahme sind sie wieder auf freiem Fuß.

Nach einem Raub am Bahnhof von Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sucht die Polizei Zeugen. Die Tatzeit war Sonntag Morgen gegen 5:00 Uhr. Eine 42 Jahre alte Frau wartete am Crailsheimer Bahnhof auf ein Taxi. Da hätten zwei Männer, 27 und 28 Jahre alt, sie erst in ein Gespräch verwickelt und sie dann angegriffen und verletzt. Sie hätten ihr die Handtasche entrissen, ihr Gepäck durchsucht und mehrere Hundert Euro erbeutet, meldete die Polizei am Montag.

Anschließend seien die beiden geflüchtet. Später nahmen Polizeibeamte am Crailsheimer Bahnhof zwei Verdächtige vorläufig fest. Die beiden seien stark alkoholisiert gewesen und kamen zum Ausnüchtern in Gewahrsam. Anschließend seien sie auf freien Fuß gesetzt worden. Die Kriminalpolizei hofft jetzt auf Zeugen, die nähere Angaben machen können.