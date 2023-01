Raub am Crailsheimer Bahnhof

per Mail teilen

Am Crailsheimer Bahnhof ist eine 29-Jährige am Sonntagmorgen ausgeraubt worden. Die Polizei konnte kurz darauf zwei junge Männer festnehmen.

Einer 29-jährigen Frau wurde am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr am Crailsheimer Bahnhof (Schwäbisch Hall) von einem Maskierten ihre Tasche entrissen. Dabei ist die Frau gestürzt und hat sich leicht verletzt. Eine weitere Person soll aus der Ferne den Raub beobachtet haben, beide flüchteten gemeinsam, so die Polizei. Die zweite Person könnte als Aufpasser für den Raub fungiert haben.

Polizei verfolgt junge Männer

Bei der eingeleiteten Polizeifahndung kurz nach der Tat sind ein 18- und ein 19-Jähriger in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Sie wurden nach einer längeren Verfolgungsjagd festgenommen, dabei wurden zwei Beamte wegen des heftigen Widerstands verletzt, heißt es. Nach der polizeilichen Überprüfung konnten die Männer wieder gehen. Die Ermittlungen laufen weiter.