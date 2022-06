Einwöchige Rattenfangaktion beginnt

per Mail teilen

In Heilbronn werden ab Montag wieder Ratten bekämpft. Betroffen sind städtische Grundstücke, die Kanalisation und Fluss- und Bachläufe. Eine gezielte Bekämpfung der Ratten ist notwendig, da sie Krankheiten übertragen können. Um wirklich erfolgreich zu sein, appelliert die Stadt an Besitzer von Privatgrundstücken, sich an der Aktion zu beteiligen. Allerdings wird dazu geraten, Experten hinzuzuziehen. Haustiere müssen von den Giftauslegeplätzen ferngehalten werden. Zudem weist die Stadt darauf hin, Müll nicht offen herumliegen zu lassen. Außerdem sollten Büsche im Garten kurzgehalten werden, damit Ratten dort keinen Unterschlupf finden.