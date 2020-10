Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, kommt am Mittwoch nach Heilbronn. Eigentlich sollte Bedford-Strohm von der Württemberger Gesellschaft in Heilbronn mit der Auszeichnung "Württemberger Köpfe" gewürdigt werden, doch coronabedingt gibt es am Abend nur einen Empfang in der Kilianskirche. Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro will Bedford-Strohm aber dennoch vergeben, und zwar unter anderem an die Nord- und Südstadtkids, das evangelische Jugendwerk Württemberg und als Gastgeschenk vom Verein miteinander 10.000 Euro für die "Sea Watch 4", ein Rettungsschiff für Flüchtlinge. Aus diesem Anlass werden am Heilbronner Neckarufer 1.000 Papierschiffchen an Bedford-Strohm überreicht, die von Kindergartenkindern gebastelt wurden.