In Heilbronn kommt es immer wieder zu Unfällen mit überhöhter Geschwindigkeit, so erst vor kurzem in der Wollhausstraße. Die Staatsanwaltschaft hofft, dass das besser wird.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn erhofft sich vom 2017 eingeführten Paragrafen 315d "Verbotene Kraftfahrzeugrennen" mehr Abschreckung und Handhabe gegen Raser. In Heilbronn gibt es immer wieder Unfälle im sogenannten Poser-Milieu oder etwa den tödlichen Unfall in der Wollhausstraße mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit. Staatsanwalt: Jetzt bessere Handhabe Vor 2017 wurden nicht genehmigte Kraftfahrzeugrennen nur als Ordnungswidrigkeit geahndet. Üblicherweise mit 400 Euro Geldstrafe und einem Monat Fahrverbot. Laut dem Heilbronner Staatsanwalt Jan Holzner hatte das keine Abschreckungswirkung, außerdem hätte das das Gefährdungspotential für Leib und Leben nicht adäquat erfasst. Mit dem Paragrafen 315d "Verbotene Kraftfahrzeugrennen" im Strafgesetzbuch (StGB) sei das jetzt besser, so Holzner. Die abschreckende Wirkung entfalte sich nach und nach, wenn sich Sanktionen in einzelnen Verfahren auch in der (Poser-)Szene herumsprechen würden. Außerdem sei der präventive Aspekt hervorzuheben, denn jetzt gebe es die Möglichkeit, den Führerschein längerfristig zu entziehen. Unfall in der Wollhausstraße: Anklage auch wegen verbotenem Rennen Im Verfahren wegen eines tödlichen Autounfalls in der Heilbronner Wollhausstraße im Februar ist der 20-jährige mutmaßlichen Unfallverursacher unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angeklagt. Weitere Punkte sind Totschlag und versuchter Totschlag in drei Fällen. Er war mit 100 Stundenkilometern statt erlaubten 40 unterwegs, ein Familienvater kam bei einem Zusammenprall ums Leben.