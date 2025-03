Autofahrer rast mit 160 km/h über Bundesstraße

Auf der Autobahn A6 bei Heilbronn haben sich Samstagnacht filmreife Szenen abespielt. Als die Polizei den Fahrer eines PS-starken Autos kontrollieren wollte, raste dieser davon.

Am Freitag, 07.03.2025, gegen 23:45 Uhr, befuhr ein 42-Jähriger mit einer PS-starken grauen Mercedes-Benz E-Klasse die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg und sollte durch eine Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. An der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm verließ der Fahrer die Autobahn und flüchtete mit bis zu 160 km/h über die B 27 in Richtung Neckarsulm, bis er schließlich von der Streife in einem verkehrsgünstigen Moment angehalten und festgenommen werden konnte. Im Zuge der Festnahme leistete der unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Herr Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Auf der Flucht wurden durch die rücksichtslose Fahrweise des Mannes, der keine Fahrerlaubnis besitzt, mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134/513-0 zu melden.