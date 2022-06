per Mail teilen

Vier Polizeibeamte sind in der Nacht zum Montag in Heilbronn von einer 35-jährigen Randaliererin verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Die Frau war demnach mit einem Tretroller unterwegs und fuhr damit fast in ein Polizeiauto. Nach der Ansprache der Polizisten flüchtete sie laut Mitteilung erfolglos, Zudem wehrte sie sich unter anderem mit Schlägen und Bissen gegen ihre Festnahme. Dabei wurden vier Beamte verletzt.