Randalierer greift Passanten an

Ein randalierender Mann hat in Öhringen (Hohenlohekreis) Passanten angegriffen. Der 27-jährige war zunächst am Mittwoch um die Mittagszeit offenbar betrunken mit seinem Wagen in einen Straßengraben gefahren. Einige Stunden später griff er mehrere Passanten in der Öhringer Innenstadt an, unter anderem auch zwei Frauen, so die Polizei. Eine der Frauen stieß er zu Boden. Außerdem beschädigte er Fahrzeuge und ein Straßenschild. In der Nacht kam es am Öhringer Hafenmarkt noch zu Streitigkeiten. Dabei wurde ein Mann mit einem Messer verletzt. Die Polizei brachte den 27-Jährigen in eine Klinik. Sie bittet um Zeugenhinweise.