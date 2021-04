Beim Randalieren in einem Neubau in Heilbronn haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag hohen Sachschaden verursacht. Laut Polizei waren die Täter auf einer Baustelle in mehrere Wohnungen eingedrungen, besprühten und beschädigten Wände, Türen und Boden. Der entstandene Schaden in den fast fertiggestellten Neubauwohnungen wird auf 50.000 bis 100.000 Euro geschätzt.