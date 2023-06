Randalierer in Heilbronner Bahnhofsbuchladen

Sowohl Bahn-Mitarbeitende als auch die Bundes- und Landespolizei waren im Einsatz, um einen Randalierer zu stoppen. Er verwüstete am Sonntag einen Buchladen im Hbf Heilbronn.

Ein 48-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen in der Buchhandlung des Heilbronner Hauptbahnhofs für Chaos gesorgt. Mitarbeitende der Deutschen Bahn mussten ihn mithilfe von Pfefferspray zu Boden bringen und Handschellen anlegen.

Der Mann hat nach Angaben der Polizei mehrere Bücherregale leer gefegt und ist außerdem mehrmals hinter den Tresen gelaufen. Die Polizei wollte ihn dann zur Dienststelle bringen – doch das war gar nicht so einfach. Weil er sich mit Tritten wehrte, mussten ihn am Ende fünf Beamte tragen. Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde der Mann anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Wegen Verdachts auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung, schlug die Bundespolizei eine Vorführung vor dem Haftrichter vor. Ein Termin beim Amtsgericht steht dazu noch aus.