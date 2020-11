per Mail teilen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Schlägerei am Montagabend auf dem Marktplatz in Heilbronn. Daran waren laut Mitteilung mehrere Männer im Alter zwischen 40 und 50 Jahren beteiligt. Beim Eintreffen der Polizei waren nur noch ein Geschädigter und ein mutmaßlicher Schläger vor Ort. Dieser griff einen Polizisten an und beleidigte die Einsatzkräfte.