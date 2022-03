Eine stark betrunkene Frau hat am Wochenende in einer Tankstelle in Heilbronn-Böckingen so randaliert, dass sie von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Die Frau hatte laut Mitteilung eine Angestellte mehrfach beleidigt und angegriffen. Kunden konnten die Frau aus dem Verkaufsraum drängen und die Polizei verständigen. Sie hatte zwei Promille Alkohol im Blut, heißt es von der Polizei.