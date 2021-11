Räumdienst rechnet mit ersten Einsätzen am Wochenende

Die Autobahnmeisterei Öhringen (Hohenlohekreis) bereitet sich auf den ersten Räumdienst des Winters vor. Die Fahrzeuge sind bereits auf den Winterdienst umgerüstet und die Mitarbeiter vorbereitet, sagt Roland Schmidt, Leiter der Autobahnmeisterei Öhringen, dem SWR. Ab Freitag seien die Vorhersagen so, dass zumindest der östliche Bereich betroffen sein könnte. Sie rechnen mit nassem, leichtem Schnee, so Schmidt. Die Salzhalle in Öhringen sei mit 1.500 Tonnen Salz bestückt. Der zusätzliche Winterstützpunkt in Kirchberg an der Jagst habe drei Salzsilos, die auch fast voll seien, so Schmidt weiter.