Zwischen den Jahren gibt es die Gelegenheit, Altes zurückzulassen und Platz für Neues zu schaffen. Wie das in den Raunächten geht, erzählt eine Kräuterexpertin aus Obereisesheim.

Mit dem 24. Dezember haben für viele Menschen auch in der Region Heilbronn-Franken die Raunächte oder auch die heiligen zwölf Nächte begonnen. So wird die Zeit bis zu den Heiligen Drei Königen genannt.

SWR4-Moderatorin Ina Beck hat mit Ingrid Hagner, Kräuterpädagogin aus Obereisesheim gesprochen.

Das Räuchern in den Raunächten sei ganz altes Brauchtum und wurde auf dem Land schon immer praktiziert, sagt Kräuterpädagogin Ingrid Hagner aus Obereisesheim (Kreis Heilbronn). Bei ihrer Großmutter wurde in dieser Zeit das Haus und der Stall ausgeräuchert, es sollten alle negative Energien des alten Jahres heraus geschickt und Platz für Neues geschaffen werden. Wenn man das gewohnt sei, habe man tatsächlich das Gefühl, dass man durch das Räuchern etwas bewirken könne. Man nehme sich da ja auch Zeit für sich, so Ingrid Hagner weiter. Es sei auch eine tolle Zeit, mal auf Fernsehen oder Handy zu verzichten und sich klar zu machen, was man eigentlich wolle.

Tipps und Tricks von der Expertin

Auf jeden Fall sollte man eine feuerfeste Unterlage nutzen, und nicht leichtfertig mit einem großen Räucherbüschel durch das Haus rennen, denn es fallen auch Funken. Danach sollte man zudem unbedingt lüften, rät Hagner.

"Wenn man sich nicht besonders auskennt: nur Kräuter verräuchern, die man auch essen kann, weg von den giftigen Kräutern!"

Unkompliziert Räuchern mit Lorbeerblättern

Mit Salbei oder Thymian etwa könne man schon nichts falsch machen, so Hagner. Diese seien keimtötend und früher dafür genutzt worden, um Krankenzimmer auszuräuchern. Rosmarin wecke den Geist, sagt sie. Lorbeer mache eine klaren Kopf. Ein einfacher Tipp von Hagner: einfach ein Stövchen mit einem Sieb nehmen, da ein Teelicht reinstellen und das Lorbeerblatt drauflegen.