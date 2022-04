Eine 57 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstag am Gesundbrunnen in Heilbronn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, wie die Polizei am Mittwoch meldete. Eine Autofahrerin hatte die Radlerin beim Abbiegen übersehen und auf die Straße geschleudert. Die Polizei sucht Zeugen.