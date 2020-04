per Mail teilen

Eine 45 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Neuhausen-Schellbronn (Enzkreis) schwer verletzt worden. Als die Frau am späten Freitagabend auf einer Kreisstraße nach links abbiegen wollte, sei sie von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Die Autofahrerin hatte versucht, die Radfahrerin links zu überholen. Die 45-Jährige hatte nach eigenen Angaben vor dem Abbiegen ihren linken Arm ausgestreckt. Sie stürzte und musste wegen ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.