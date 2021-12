Radfahrerin bei Frontalcrash lebensgefährlich verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin am Dienstagabend in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Die 20-Jährige hatte mit ihrem Elektro-Mountainbike eine Straße überquert und war dabei frontal mit dem Fahrzeug eines 64-Jährigen kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die junge Frau lebensgefährliche Verletzungen. Sie trug keinen Helm. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.