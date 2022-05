Bei einem Sturz von ihrem Fahrrad ist eine 49 Jahre alte Frau am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Frau hatte sich anscheinend vor einem aus einem Parkplatz fahrenden Pkw derart erschrocken, dass sie das Gleichgewicht verloren hatte, teilte die Polizei am Montag mit.