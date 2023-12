per Mail teilen

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Schwäbisch Hall ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 53-Jährige wurde nach Polizeiangaben von einem Auto erfasst. Dessen Fahrerin wollte eine Kreuzung überqueren und übersah vermutlich den Radfahrer. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.