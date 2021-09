per Mail teilen

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ist ein Radfahrer am Montagvormittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber musste den Mann in ein Krankenhaus bringen, nachdem er von einem Auto angefahren wurde, teilt die Polizei mit. Die Unfallermittlung läuft, die Polizei sucht Zeugen.