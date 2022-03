per Mail teilen

Ein E-Bike-Fahrer ist am Samstag nach einem Zusammenstoß mit einem Sprinter in Bretzfeld (Hohenlohekreis) gestorben. Der 83-Jährige verstarb laut Polizei trotz der Reanimationsversuche noch am Unfallort. Die Fahrerin des Sprinters erlitt einen Schock. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.