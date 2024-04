Rabiate Diebe verletzen Supermarkt-Beschäftigte in Schrozberg

In Schrozberg sind zwei Männer bei einem Ladendiebstahl entdeckt worden. Als ein Detektiv die beiden in sein Büro bat, eskalierte die Situation. Zwei Mitarbeitende wurden verletzt.

Zwei Supermarktdiebe sind am Mittwochnachmittag in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) auf frischer Tat ertappt worden. Tatsächlich wollten die beiden einen Teil ihres Einkaufs an der Supermarktkasse bezahlen. Den Rest versteckten sie unter Jacke und Pulli. Als ein Detektiv, der alles beobachtet hatte, die beiden in sein Büro bat, konnte einer von ihnen flüchten. Nach ihm wird gefahndet.

Bei der Flucht: Mitarbeiterin gegen Getränkeregal geschubst

Auch der andere, ein 25-Jähriger, wollte flüchten, was ihm zunächst allerdings nicht gelang, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Donnerstag. Dabei wurden zwei Mitarbeiter des Supermarktes leicht verletzt. "Der 25-Jährige hat einem der Mitarbeiter einen Tritt verpasst, eine andere Beschäftigte schubste er so stark, dass sie gegen ein Getränkeregal knallte", sagte ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage. Die Frau zog sich den Angaben zufolge Prellungen zu.

Sein zweiter Fluchtversuch glückte dann allerdings: Er verschwand durch ein Fenster. Dank Videoaufnahmen konnte der polizeibekannte Mann aber identifiziert werden. Ihn erwartet laut Polizei nun ein Strafverfahren.