R. STAHL vermeldet deutliches Umsatzplus

Der Waldenburger Spezialist für Explosionsschutz-Lösungen R. STAHL verzeichnet ein deutliches Umsatzplus. Laut Geschäftsbericht sei der Umsatz um über zehn Prozentpunkte gewachsen.

R. STAHL, der Spezialist für Explosionsschutz-Lösungen aus Waldenburg (Hohenlohekreis), startete mit einem Rekord ins Jahr 2023: Laut aktuellem Geschäftsbericht, den der Konzern am Donnerstag veröffentlichte, ist nicht nur der Umsatz um über zehn Prozentpunkte gewachsen. Das Unternehmen konnte auch den Auftragseingang im vergangenen Jahr um 20 Prozent steigern - auf jetzt gut 313 Millionen Euro. Das sind über 50 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor.

Märkte in Amerika bescheren größtes Plus

Diese Entwicklung stimme positiv für das aktuelle Geschäftsjahr, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die größte Umsatzsteigerung verzeichnen laut R. STAHL die Märkte in Amerika. Neben der Öl- und Gasindustrie zog auch die allgemeine Nachfrage in dieser Region an, heißt es. Nur gering war das Wachstum dagegen in weiten Teilen Asiens. Als Grund nennt R. STAHL die Corona-Beschränkungen, die noch im ersten Quartal 2022 galten.