Der Waldenburger Spezialist für Explosionsschutz R. Stahl verzeichnet wieder ein deutliches Umsatzwachstum. Die Corona-Delle ist Vergangenheit.

Nach einem positiven ersten Quartal hat der Waldenburger (Hohenlohekreis) Spezialist für explosionsgeschützte Produkte sein Wachstum auch im zweiten Quartal weiter fortgesetzt. Der Umsatz stieg damit im gesamten ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um gut 20 Prozent auf 154,7 Millionen Euro. Der Auftragsbestand ist sogar auf einen neuen Rekordwert von 137 Millionen Euro angewachsen, heißt es in einer Mitteilung.

Für 2023 erwartet der Vorstand einen Umsatzanstieg auf 305 bis 320 Millionen Euro. Gründe dafür seien die hohe Investitionsbereitschaft der Kunden und die nachlassenden Engpässe in den Lieferketten. Unsicherheiten gebe es allerdings weiter wegen des Russland-Ukraine-Konflikts und der zunehmenden Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden.

Wieder Erfolge nach Corona-Delle

Nach einer coronabedingten Delle in den vergangenen Jahren läuft das Geschäft in diesem Jahr wieder deutlich besser. Alle Märkte haben sich erholt, die Absatzzahlen in Deutschland, Europa, Amerika und Asien legten zweistellig zu.

R. Stahl stellt explosionsgeschützte Produkte wie Steuerungsgeräte, Kameras oder Leuchten her. Abnehmer sind unter anderem Unternehmen aus der Öl- und Gas- oder Pharmaindustrie.