Der Explosionsschutz-Spezialist R. Stahl baut an seinem Hauptsitz Waldenburg (Hohenlohekreis) eine Fotovoltaikanlage, die ab Ende kommenden Jahres einen Großteil des Stromverbrauchs am Standort abdecken soll. Dazu hat der Vorstand jetzt 3,8 Millionen Euro freigegeben. So sollen jährlich rund 2.200 Tonnen CO2-Emissionen und Kosten im mittleren sechsstelligen Bereich eingespart werden.