Neckarsulm: Großer Andrang auf den "Direkteinstieg Kita"

Um dem großem Erziehermangel im Land entgegenzuwirken, gibt es seit dem diesem Schuljahr das Quereinsteigerprogramm "Direkteinstieg Kita". Es scheint gut anzukommen.

In den Kitas in Baden-Württemberg fehlen weiterhin tausende Fachkräfte. Die Problematik der "Kitastrophe", wie die Situation manchmal genannt wird, ist nicht neu. Was aber neu ist, ist das Programm "Direkteinstieg Kita", das Abhilfe schaffen soll: zwei Jahre Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistenz, eine Weiterbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher ist möglich. Rund 620 Personen besuchen den neuen Bildungsgang derzeit an 24 Schulstandorten im Land. Auch in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) bildet die Katholische Fachschule die ersten Quereinsteiger aus. Dort gab es deutlich mehr Bewerbungen als Ausbildungsplätze.