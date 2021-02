An einem Autokorso der Querdenker-Bewegung durch Heilbronn haben am Sonntagnachmittag rund 80 Fahrzeuge teilgenommen. Angemeldet waren bei der Polizei 500 Fahrzeuge. Die Teilnehmer wollten mit der Fahrt durch Heilbronn auf ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung aufmerksam machen. An der Heilbronner Allee hatten sich rund 20 Gegendemonstranten versammelt. Sie warfen der Querdenker-Bewegung auf Transparenten Unsolidarität gegenüber schwächeren Bevölkerungsmitgliedern vor und sich außerdem nicht genug von Rechtsextremen in der Bewegung zu distanzieren. Der Autokorso war der dritte durch Heilbronn. Am Sonntag vor zwei Wochen hatten 350 Fahrzeuge teilgenommen, vergangenen Sonntag knapp über 100.