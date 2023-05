Im Sommer 2019 gab es auf dem Gelände des Putenhofs Bentz in Kirchardt einen verheerenden Brand mit Millionenschaden. Heute spürt man von den Folgen nicht mehr viel.

Der Wiederaufbau der Stallanlagen auf dem Putenhof Bentz in Kirchardt (Kreis Heilbronn) ist nach dem verheerenden Feuer vor vier Jahren abgeschlossen. Über vier Millionen Euro kosteten die neuen Anlagen.

In dem neu gebauten Stall mit angebautem Wintergarten glucksen derzeit rund 3.000 Puten. Die Außenanlagen wurden neu gestaltet, eine große Lagerhalle gebaut und eine neue Heizanlage installiert. Das Futtergetreide wird nun in Silos gelagert und ein Löschwassertank wurde eingebaut. Die Stallungen sind nun auf dem neuesten Stand.

Großes Hoffest für die Bevölkerung

Mit einem großen Hoffest am Sonntag möchte Landwirtschaftsmeister Timo Bentz auch der Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, sich ein Bild der neuen Anlage zu machen. Die Stallungen werden geöffnet sein, damit jeder einmal die Putenhaltung live sehen könne, erzählt der Landwirtschaftsmeister. Momentan leben 12.000 Puten in den Ställen. Aber auch die Metzgerei kann besichtigt werden. Dabei wird erklärt wie das Schlachten und Wursten funktioniert. Zudem wird eine Feldrundfahrt angeboten, bei der die Teilnehmenden Wissenswertes über Pflanzenbau und Feldwirtschaft erfahren.

Brand bleibt unvergessen

Am 29. Juli 2019 geriet am späten Montagabend auf dem Putenhof ein Stall in Brand. Rund 5.000 Puten starben in den Flammen. Der Schaden ging in die Millionen. Stundenlang war die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Heute erinnert nichts mehr an diese tragische Nacht.