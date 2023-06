Putenerzeuger aus Rot am See befürchten Einbußen

Ein Niedergang der heimischen Putenmast, das befürchtet eine Putenerzeugergemeinschaft aus Rot am See. Grund sind Pläne aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium.

Knapp ein Drittel mehr Platz im Stall für Puten, das sieht eine Vorlage im Sinne des Tierwohls aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium vor. Noch ist aber nichts beschlossen. Mehr Platz bedeutet aber auch höhere Kosten und es sei nicht zu erwarten, dass die Verbraucher die Kostensteigerung mittragen würden, glaubt die Württembergisch-Fränkische Putenerzeugergemeinschaft.

Deren Betriebe tragen zwar überwiegend das Tierwohl-Label, die rund 2 Millionen Tiere, die jährlich in den angeschlossenen Betrieben gemästet werden, wachsen aber in der Regel unter konventionellen Bedingungen auf.

Die vorgesehene Verschärfung der Haltungsverordnung sei eine Wettbewerbsverzerrung und würde nur dazu führen, dass die Verbraucher importiertes billigeres Putenfleisch aus dem Ausland kaufen, glaubt Gudrun Maurer von der Württembergisch-Fränkische Putenerzeugergemeinschaft.

„Die Verbraucher sind sehr kostenbewusst und greifen zum Günstigen.“

Nachteil für heimische Produktion befürchtet

Sollte die Verschärfung der Haltungsordnung der Vorlage entsprechend umgesetzt werden, befürchtet die Putenerzeugergemeinschaft deutliche Nachteile gegenüber der europäischen Konkurrenz.

„Im Ausland könnte viel günstiger produziert werden, mit viel weniger Kontrollen, mit viel weniger Aufwänden. Und das ist natürlich günstiger."

Vor allem bei Putenfleisch, das in die Gastronomie, in Kantinen oder in den Großhandel gehe, werde kaum auf die Herkunft und vorwiegend auf den Preis geachtet. Allein dieser Anteil mache mehr als die Hälfte des Absatzes aus, so Maurer.

Die Württembergisch-Fränkische Putenerzeugergemeinschaft macht sich daher Sorgen um die Zukunft der rund 60 Putenhöfe, die sie vertritt. Zur Zeit wird die Vorlage zur Haltungsverordnung vom Bundeslandwirtschaftsministerium weiter ausgearbeitet, wann und mit welchen Auflagen sie umgesetzt wird, ist noch nicht abzusehen.