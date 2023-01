Gefühlsausbrüche beim Public Viewing in Horkheim

Rund 100 Handball-Fans haben sich am Mittwoch in Heilbronn-Horkheim gemeinsam das WM-Spiel Deutschland gegen Frankreich angeschaut. Viele sahen nach der Niederlage auch was Positives.

Zum Public Viewing, das der Handballverein TSB Heilbronn-Horkheim organisiert hatte, kamen wieder rund 100 Handballbegeisterte ins Foyer der Stauwehrhalle. Und sie sahen auf der Großleinwand am Anfang eine starke deutsche Mannschaft, mit einem überragenden Torhüter Wolff. Es gab Jubelstürme, aber nicht nur.

Public Viewing ein voller Erfolg

"Eine solche WM ist für den Handballsport sensationell. Da schaut jeder hin."

TSB-Vorstand Sven Grosser war begeistert von dem großen Interesse und der Stimmung der Fans. Von der Euphorie erhoffe sich der Verein einen weiteren Zuwachs an Aktiven, so Grosser. Auch viele Jugendliche schauten sich das WM-Viertelfinale an.

Zahlreiche Jubelstürme

Obwohl die deutsche Mannschaft zeitweise über sich hinauswuchs, dominierte am Ende der mehrfache Weltmeister. Nach ein paar Minuten der Enttäuschung zogen viele Fans ein positives Fazit der Weltmeisterschaft. Die junge Mannschaft habe Potential in Zukunft viel zu erreichen, so der Tenor. Für den Handballsport sei das Turnier auf jeden Fall großartig gewesen. Und das nächste Public Viewing in der Stauwehrhalle soll es im nächsten Jahr geben.