In Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein Abend ein Mann festgenommen worden, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der 54-jähriger Mann hatte sich in einem Wohnmobil eingeschlossen. Den stürmten Spezialkräfte der Polizei gegen 1:30 Uhr. Verletzt wurde niemand.