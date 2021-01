per Mail teilen

Im Stadt- und Landkreis Heilbronn leiden immer mehr Kinder und Jugendliche unter psychischen Erkrankungen. Betroffen sind rund 20 Prozent der Jungen und 14 Prozent der Mädchen, meldet die Krankenkasse AOK mit Sitz in Heilbronn. Die Daten der AOK Heilbronn-Franken werden nach eigenen Angaben auch von einer Studie des Robert-Koch-Instituts bestätigt, die bei 20 Prozent der Jugendlichen psychische Auffälligkeiten festgestellt hat. Im Zeitraum zwischen 2014 und 2018 stiegen die Behandlungszahlen von AOK-versicherten Minderjährigen im Stadtkreis Heilbronn um sechs Prozent pro Jahr und im Landkreis Heilbronn um 3,7 Prozent jährlich. 2018 waren insgesamt knapp 5.200 Kinder und Jugendliche wegen psychischer Störungen, wie zum Beispiel Depression oder Angststörungen in ärztlicher Behandlung. Betroffene sind stark in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt, hieß es. Auch die schulische und berufliche Entwicklung werde behindert. Zu den häufigsten Diagnosen zählen laut AOK ADHS, soziale Verhaltens- und auch Ess-Störungen.