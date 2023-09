Niedernhall: Faustschlag führt zu Rettungshubschraubereinsatz

per Mail teilen

Nach einem Streit zweier Männer auf einem Supermarktparkplatz in Niedernhall musste ein 33-Jähriger mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Schauplatz war der Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Niedernhall (Hohenlohekreis). Dort gerieten am Freitagabend zwei 38 und 33 Jahre alte Männer in Streit, der sogar den Einsatz eines Rettungshubschraubers nötig machte. Das teilte die Polizei jetzt mit. Während der Auseinandersetzung soll der 38-Jährige dem 33-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Schwere Verletzungen nach Faustschlag

Bei dem Faustschlag wurde der 33-jährige Mann nach Polizeiangaben so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der 38-Jährige machte sich nach dem Angriff aus dem Staub: Er setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr davon, so die Polizei weiter.