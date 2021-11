Prügelei in der Innenstadt

per Mail teilen

Bei einer Prügelei in der Heilbronner Innenstadt sind am Wochenende mindestens zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren wohl zwei Frauen beim Rauchen vor einem Restaurant von zwei Männern angesprochen und belästigt worden. Als ihnen Mitarbeiter des Restaurants zu Hilfe eilten, eskalierte die Situation. Die beiden Männer, die die Frauen belästigt hatten, sowie zwei bis drei weitere Männer, die dazu gekommen waren, griffen die Mitarbeiter an. Die Beschäftigten und die Frauen konnten sich mit Mühe ins Restaurant retten und die Türe verschließen, heißt es. Daraufhin gaben die meisten Angreifer auf, bis auf einen 28-Jährigen, der weiter mehrfach gegen die Glastüre trat und schließlich von der Polizei festgenommen werden konnte.