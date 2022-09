Nach Brandstiftung: Angeklagt wegen versuchten Mordes

per Mail teilen

Ein Mann muss sich am Dienstag wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Heilbronn verantworten. Er soll versucht haben, in seiner Wohnung einen Brand zu legen.

Vor dem Landgericht Heilbronn beginnt am Dienstagmittag der Prozess gegen einen 54-Jährigen, der im Dezember versucht haben soll, seine Wohnung anzuzünden. Mit einer Kerze soll der Mann in seiner Mietwohnung im Kreis Ludwigsburg einen Brand gelegt haben, so die Anklage. Ein Hausbewohner war durch Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden. Das Haus konnte evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Weil er durch den Brand die übrigen, schlafenden Hausbewohner in Lebensgefahr gebracht und sich vom Tatort entfernt habe, steht der Mann nun wegen versuchten Mordes vor dem Heilbronner Landgericht. Die Wohnung des Angeklagten ist unbewohnbar, an zwei weiteren Wohnungen entstanden Schäden in Höhe von 80.000 beziehungsweise 100.000 Euro.