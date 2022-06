Prozessbeginn: Mann soll Lebensgefährtin zum Pflegefall geprügelt haben

per Mail teilen

In Heilbronn startet am Mittwoch der Prozess gegen einen Mann, der seine Lebensgefährtin zum Pflegefall geschlagen haben soll. Vor Gericht geht es im Verfahren vor allem darum zu klären, ob der Mann dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden muss. Laut Anklage geht es um zwei Taten im Oktober vergangenen Jahres. Im ersten Fall soll er seiner Lebensgefährtin mit einem Tritt ins Gesicht das Nasenbein gebrochen haben. Wenige Tage später habe er dann derart grob auf sie eingeschlagen, dass sie lebensbedrohliche Brüche und eine Hirnblutung erlitt. Die Frau ist seitdem halbseitig gelähmt und stark pflegebedürftig.