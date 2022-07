Am Landgericht Heilbronn beginnt am Montag ein Prozess um versuchten Totschlag gegen einen 24-Jährigen. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, seine schwangere Lebensgefährtin mit den Worten "I kill you" und einer abgebrochenen Glasflasche bedroht und in Richtung ihres Bauches gestochen zu haben. Die Tat ereignete sich am 24. Februar vergangenen Jahres in einer Sammelunterkunft für Asylbewerber in Heilbronn. Nur durch das Eingreifen eines Dritten verfehlte der mutmaßliche Täter die Frau. Danach soll er mit Tötungsabsicht in Richtung des Halses des Eingreifenden gestochen haben. Dieser konnte den Angriff jedoch abwehren.