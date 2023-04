Weiterer Verhandlungstag gegen mutmaßlichen "Reichsbürger"

Am Oberlandesgericht Stuttgart geht der Prozess um den mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg-Bobstadt weiter. Am vorherigen Verhandlungstag stand der Lebenslauf im Vordergrund.

Das Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt am Mittwoch weiter im Fall des mutmaßlichen "Reichsbürgers" aus Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis). Am vergangenen Verhandlungstag am Montag ging es um den Lebenslauf des Angeklagten. So habe der Angeklagte als Personenschützer für ein Konsulat in Stuttgart gearbeitet, aus diesem Grund durfte er auch eine Waffe besitzen.

Verschwörungstheorien nur scherzhaft gemeint

Wie die Fränkischen Nachrichten berichten, soll der Angeklagte in der Vergangenheit häufiger über Verschwörungstheorien gesprochen haben. Dabei sei es zum Beispiel darum gegangen, dass in den USA die Politik von einer "geheimen Macht Außerirdischer" gesteuert würde, so die Fränkischen Nachrichten weiter.

Laut Aussage des Angeklagten habe er dies jedoch immer nur scherzhaft gemeint.

Zahlreiche Schüsse auf SEK-Beamte

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann mehrfachen versuchten Mord vor. Er soll bei einer Razzia im April 2022 auf SEK-Beamte geschossen haben, die seine Wohnung in Boxberg-Bobstadt nach einer Waffe durchsuchen wollten.

Für den stark gesicherten Prozess in Stuttgart-Stammheim sind Verhandlungstermine bis in den Herbst hinein angesetzt.