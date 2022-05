Prozess wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Vor dem Amtsgericht Heilbronn muss sich am Dienstagnachmittag ein Mann aus Eppingen (Kreis Heilbronn) wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Im Garten des Angeklagten in Eppingen war eine Schlagfalle aufgestellt, in die im September vergangenen Jahres ein Kater geraten und nach längeren Qualen in den Armen seines Halters gestorben war. Neben dem Besitzer der Katze erstattete auch die Tierschutzorganisation Peta Strafanzeige. Hintergrund ist, dass der Einsatz sogenannter Totschlagfallen in Baden-Württemberg seit 2015 grundsätzlich verboten ist. Da die Fallen frei verkäuflich sind, fordert Peta ein bundesweites Nutzungs- und Verkaufsverbot.