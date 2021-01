per Mail teilen

Vor dem Landgericht Heilbronn hat der Revisionsprozess gegen einen 66-Jährigen begonnen. Er soll versucht haben, sich und seine minderjährige Freundin in einem Wohnwagen in Marbach (Kreis Ludwigsburg) umzubringen.

Der Mann wurde wegen besonders schwerer Brandstiftung und schwerer Körperverletzung bereits im Juli 2019 vom Landgericht Heilbronn zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt.

Bundesgerichtshof hebt Strafe auf

Nach einer erfolgreichen Revision beim Bundesgerichtshof kommt dieses Urteil jetzt auf den Prüfstand. Der BGH hob die bislang verhängte Strafe auf und gab den Fall ans Heilbronner Landgericht zurück, wo seit Montag neu verhandelt wird.

Am Montag sind der Angeklagte, sein Verteidiger und ein Sachverständiger geladen.

Der Fall sorgte für viel Aufsehen

Im Oktober 2018 hatte sich der Mann mit seiner damals 15-jährigen Freundin in einem Wohnwagen aufgehalten, den er laut Urteilsbegründung mit Benzin in Brand steckte, um gemeinsam Selbstmord zu begehen. In letzter Minute habe er sich jedoch dann umentschieden und das Mädchen und sich aus den Flammen gerettet. Kurz danach explodierte der Wohnwagen. Beide erlitten Brandverletzungen.

Als Motiv für den gemeinsam geplanten Suizid gab der Mann an, dass sie beide darunter gelitten hätten, dass die Familie der minderjährigen Freundin das Verhältnis der beiden abgelehnt habe und sie das nicht mehr hinnehmen wollten.