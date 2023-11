Der Prozess rund um die getöteten Seniorinnen in Schwäbisch Hall geht weiter. Ein Rentner aus Ilshofen, den der Angeklagte überfallen haben soll, kam am Mittwoch als Zeuge zu Wort.

Im Prozess um die Seniorinnenmorde im Raum Schwäbisch Hall ist am Mittwochmorgen ein mutmaßliches Opfer des Angeklagten zu Wort gekommen. Der Rentner soll in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) von ihm überfallen und bedroht worden sein. Die Aussage des Seniors gilt deswegen als spannend, weil die anderen bekannten Opfer des mutmaßlichen Täters tot sind.

SWR-Reporterin Alice Robra hat die Aussage verfolgt:

Opfer schildert den Überfall

Der 84-jährige Mann kam mit einem Rollator in den Gerichtssaal, um über den Überfall Mitte Januar dieses Jahres zu berichten. Er erinnert sich, dass am Tag vor dem Überfall ein Mann gekommen sei, um ihm Prospekte anzubieten. Am nächsten Tag habe derselbe Mann an seiner Haustür geklingelt und ihn mit einer vorgehaltenen, echt aussehenden Spielzeug-Pistole bedroht. Zudem soll der Täter ihn ins Gesicht geschlagen und Geld gefordert haben. Als er dann um Hilfe rief, sei der Mann geflüchtet. In den Tagen danach konnte der Senior dabei helfen, ein Phantombild anzufertigen, das zur Festnahme des Angeklagten führte.

Die Verteidigung fragte den Rentner am Ende seiner Aussage, ob er vom anwesenden Angeklagten überfallen worden sei. Mit letzter Sicherheit könne er das nicht sagen, so der Senior, die Haare des Täter seien damals glatter gewesen.

Neben dem Rentner waren am Mittwoch noch zehn weitere Zeugen geladen, unter anderem Polizeibeamte.

Dem Angeklagten wird Mord vorgeworfen

Der Prozess gegen den 31-jährigen Angeklagten läuft seit Ende Juli. Neben dem Überfall auf den Senioren wird ihm Mord und Totschlag vorgeworfen. Konkret soll er im Dezember 2022 in der eigenen Nachbarschaft am Hagenbacher Ring in Schwäbisch Hall eine 77-jährige Frau getötet haben. Aus ihrem Schlafzimmer soll er mindestens 1.500 Euro mitgenommen haben. Ende Januar 2023 soll er in Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) in die Wohnung einer 89-jährigen Frau eingedrungen sein. Wie beim ersten Fall soll er ebenfalls mit einem Hammer auf sie eingeschlagen und ein tödliches Schädel-Hirn-Trauma verursacht haben.