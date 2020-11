Das Landgericht Heilbronn hat einen Mann wegen versuchter Anstiftung zur schweren Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Der Mann hatte demnach aus dem Gefängnis heraus einen Säureangriff auf seine Ex-Frau geplant. Das Gericht blieb mit dem Urteil unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die fünf Jahre Haft für den Angeklagten wollte. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

Der Angeklagte sitzt bereits in Haft, weil er versucht hatte, seine Ex-Frau umzubringen. Er soll, so das Gericht, aus dem Gefängnis heraus einen Mann beauftragt haben, seiner Ex-Frau beide Kniee zu zertrümmern und ihr Gesicht mit Säure zu verätzen. Das Vorhaben flog auf, weil er an einen verdeckten Ermittler der Polizei geraten war. Zu Prozessauftakt hatte er die geplante Tat bestritten und erklärt, dass er von einem Mithäftling angestachelt worden sei, damit der ihn verraten konnte, um so bessere Haftbedingungen zu erreichen.