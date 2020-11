Vor dem Heilbronner Landgericht ist der "Reiterhof-Mordprozess" fortgesetzt worden. An zwei Tagen wurde verhandelt. Gehört wurden unter anderem sieben Polizeibeamte, die zuerst am Reiterhof in Güglingen (Kreis Heilbronn) waren und dort den lebensgefährlich verletzten Vater sowie den ebenfalls verletzten Angeklagten versorgt hatten. Heute wurden drei Notärzte vernommen, die in der Tatnacht im Januar im Einsatz waren. Einzelheiten zu den Aussagen gab das Gericht nicht bekannt. Angeklagt ist ein 17-jähriger Jugendlicher, der seinen 15 Jahre alten Bruder erstochen und seinen Vater schwer verletzt haben soll. Der Prozess wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Nächste Woche sind Zeugen aus dem Umfeld des Angeklagten geladen.