Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Angriff auf eine Radfahrerin in Bad Mergentheim beginnt Mitte Juli der Prozess gegen einen 15-Jährigen. Die Verhandlung ist nicht öffentlich.

Ende Januar soll der damals 14-Jährige in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) über die Straße gerannt sein und eine Seniorin absichtlich vom Fahrrad gestoßen haben. Einen Tag später erlag die 78 Jahre alte Frau ihren schweren Verletzungen.

15-Jähriger war polizeibekannt

Am 13. Juli startet der Prozess gegen den Jugendlichen vor dem Ellwanger Landgericht. Der mutmaßliche Täter muss sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Ihm werden laut Gerichtssprecher aber weitere Delikte wie Diebstähle und Körperverletzung zur Last gelegt. Der Jugendliche war polizeibekannt. So soll er einen Jugendlichen geschlagen und einen Rollstuhlfahrer umgestoßen haben.

Staatsanwaltschaft: Motiv unklar

Vier Prozesstage sind ab Mitte Juli angesetzt, geladen sind sieben Zeugen und eine Sachverständige. Aufgrund des jugendlichen Alters des Angeklagten ist die Verhandlung nicht öffentlich. Ein nachvollziehbares Motiv für die tödliche Radattacke in Bad Mergentheim hat es laut Staatsanwaltschaft nicht gegeben, auch stand der Jugendliche in keinerlei Beziehung zu dem Opfer.